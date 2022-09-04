Лассе Нордас - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Лассе
|Фамилия
|Нордас
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиллестрем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Лассе
|Фамилия
|Нордас
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиллестрем
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|14
|2
|1
|2
|0
|Буде-Глимт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|06.11.2022
|61' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|81'
|30.10.2022
|59' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Йерв (Гримстад)
|23.10.2022
|1' -46'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Одд (Шиен)
|09.10.2022
|1' -73'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|01.10.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|18.09.2022
|1' -77'
|Викинг (Ставангер)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|56'
|11.09.2022
|1' -69'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|13' 60'
|04.09.2022
|1' -46'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|19'
|31.08.2022
|1' -71'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|28.08.2022
|1' -84'
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|21.08.2022
|62' -90'
|Волеренга (Осло)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|14.08.2022
|68' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|1:2
|Буде-Глимт (Буде)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|5:0
|Йерв (Гримстад)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|08.05.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|5:1
|Волеренга (Осло)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|1:2
|Буде-Глимт (Буде)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)