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    Лассе Нордас - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Лассе
    Фамилия Нордас
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Родной город Лиллестрем
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 февраля 2002 (21 год)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 14 2 1 2 0
    Буде-Глимт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    06.11.2022 61' -90' ХамКам (Хамар) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    81'
    30.10.2022 59' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Йерв (Гримстад)
    23.10.2022 1' -46' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    15.10.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 3:2 Одд (Шиен)
    09.10.2022 1' -73' Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    01.10.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 0:1 Мольде (Мольде)
    18.09.2022 1' -77' Викинг (Ставангер) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    56'
    11.09.2022 1' -69' Тромсе (Тромсе) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    13' 60'
    04.09.2022 1' -46' Хаугесунд (Хаугесунд) 2:1 Тромсе (Тромсе)
    19'
    31.08.2022 1' -71' Тромсе (Тромсе) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    28.08.2022 1' -84' Тромсе (Тромсе) 4:3 Русенборг (Тронхейм)
    21.08.2022 62' -90' Волеренга (Осло) 1:0 Тромсе (Тромсе)
    14.08.2022 68' -90' Тромсе (Тромсе) 2:1 Кристиансунн (Кристиансунн)
    30.07.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 1:2 Буде-Глимт (Буде)
    23.07.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 5:0 Йерв (Гримстад)
    16.05.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    08.05.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 1:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    18.04.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 5:1 Волеренга (Осло)
    10.04.2022 Был в запасе Сандефьорд (Сандефьорд) 1:2 Буде-Глимт (Буде)
    03.04.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:2 Русенборг (Тронхейм)
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