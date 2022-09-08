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    Джоэль Мугиша - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Джоэль
    Фамилия Мугиша
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 76' Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 70' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -75' Буде-Глимт (Буде) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    27.10.2022 78' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    13.10.2022 89' -90' Буде-Глимт (Буде) 0:1 Арсенал (Лондон)
    06.10.2022 1' -73' Арсенал (Лондон) 3:0 Буде-Глимт (Буде)
    15.09.2022 1' -67' Буде-Глимт (Буде) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    08.09.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:1 Буде-Глимт (Буде)
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