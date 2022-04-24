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    Сондре Фет - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Сондре
    Фамилия Фет
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1997 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2022 1' -50' Буде-Глимт (Буде) 1:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    24.04.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 2:0 Буде-Глимт (Буде)
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