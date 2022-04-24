Сондре Фет - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Сондре
|Фамилия
|Фет
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1997 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Сондре
|Фамилия
|Фет
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2022
|1' -50'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|2:0
|Буде-Глимт (Буде)