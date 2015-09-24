Марцин Ковальчик - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Марцин
|Фамилия
|Ковальчик
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|82
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Марцин
|Фамилия
|Ковальчик
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тосно
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2015
|84' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)