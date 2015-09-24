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    Марцин Ковальчик - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Марцин
    Фамилия Ковальчик
    Команда Рух
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 82
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тосно 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2015 84' -90' Тосно (Тосно) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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