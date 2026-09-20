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Испания. Сегунда
Команды
Леганес
Исмаэль Гарби
Статистика
€ 5 млн
Исмаэль Гарби - статистика
Леганес
10 апреля 2004 (22), Париж
#17 | Полузащитник
173 см
Тунис
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 90'
90'
4'
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 90'
22'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Чемпионат мира 2026
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
Кубок африканских наций 2025
Лига Европы 2025/2026
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Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Товарищеские матчи 2023
Швейцария. Суперлига 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
6
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 90'
90'
4'
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 90'
22'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
1 : 0
29.08.2026
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
1' - 61'
19'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
1' - 61'
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