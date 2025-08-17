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Висла Плоцк
Жан Рогель
Статистика
€ 700 тыс
Жан Рогель - статистика
Висла Плоцк
25 ноября 1999 (26)
#21 | Полузащитник
175 см
Словения
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлеруа
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Шарлеруа
1 : 1
17.08.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 0
10.08.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Шарлеруа
1 : 1
03.08.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.07.2025
Шарлеруа
1' - 62'
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