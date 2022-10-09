Жан Рогель - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Рогель
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Рогель
|Команда
|Тироль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Тироль
|2:3
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Альтах
|0:0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 66'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тироль
|18
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:3
|ЛАСК (Линц)
|26.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Тироль (Ваттенс)
|19.02.2023
|1' -66'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|12.11.2022
|64' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|06.11.2022
|74' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|29.10.2022
|70' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|90'
|22.10.2022
|79' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Тироль (Ваттенс)
|89'
|15.10.2022
|1' -74'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|29'
|09.10.2022
|89' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|01.10.2022
|79' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|1' -67'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|03.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|90'
|28.08.2022
|1' -84'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|5'
|21.08.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|84'
|13.08.2022
|1' -80'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|07.08.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2022
|1' -87'
|Тироль (Ваттенс)
|2:1
|Хартберг (Хартберг)
|24.07.2022
|80' -80'
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)