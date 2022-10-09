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    Жан Рогель - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Жан
    Фамилия Рогель
    Команда Тироль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 ноября 1999 (23 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Тироль 2:3 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Альтах 0:0 Тироль Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 66' Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    11.02.2023 1' - 90' Вольфсберг 1:2 Тироль Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тироль 18 3 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:3 ЛАСК (Линц)
    26.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:0 Тироль (Ваттенс)
    19.02.2023 1' -66' Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    11.02.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    12.11.2022 64' -90' Тироль (Ваттенс) 2:0 Рид (Рид)
    06.11.2022 74' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Аустрия (Вена)
    29.10.2022 70' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    90'
    22.10.2022 79' -90' Хартберг (Хартберг) 1:5 Тироль (Ваттенс)
    89'
    15.10.2022 1' -74' Тироль (Ваттенс) 3:2 Аустрия Л (Лустенау)
    29'
    09.10.2022 89' -90' Штурм (Грац) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    01.10.2022 79' -90' Тироль (Ваттенс) 0:5 Рапид (Вена)
    10.09.2022 1' -67' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    03.09.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Тироль (Ваттенс)
    90'
    28.08.2022 1' -84' Тироль (Ваттенс) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    5'
    21.08.2022 Был в запасе Рид (Рид) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    84'
    13.08.2022 1' -80' Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    07.08.2022 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    31.07.2022 1' -87' Тироль (Ваттенс) 2:1 Хартберг (Хартберг)
    24.07.2022 80' -80' Аустрия Л (Лустенау) 2:1 Тироль (Ваттенс)
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