Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Тио Ципот - статистика

Грацер
20 апреля 2003 (23)
#11 | Полузащитник
Словения
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грацер
15
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Грацер
1 : 2
13.12.2025
ЛАСК
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Штурм
2 : 1
07.12.2025
Грацер
82' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 1
29.11.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рапид
1 : 2
23.11.2025
Грацер
87' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
2 : 1
08.11.2025
Грацер
63' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Грацер
3 : 1
01.11.2025
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
1 : 0
25.10.2025
Грацер
1' - 62'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Грацер
0 : 0
18.10.2025
Хартберг
1' - 69'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Грацер
1 : 3
04.10.2025
Вольфсберг
59' - 90'
87'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
0 : 0
27.09.2025
Грацер
1' - 77'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
21.09.2025
Рапид
1' - 81'
2'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
3 : 0
13.09.2025
Грацер
1' - 60'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Грацер
0 : 3
30.08.2025
Штурм
1' - 70'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
24.08.2025
Грацер
1' - 84'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
1 : 1
16.08.2025
Тироль
1' - 81'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
5 : 0
09.08.2025
Грацер
1' - 27'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Грацер
2 : 2
03.08.2025
Аустрия
1' - 68'
56'
Главные новости
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
1
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
13
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
4
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
9
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
1
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+