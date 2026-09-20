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Норвегия. Элитсериен
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Тромсе
Гейне Асен Ларсен
Статистика
€ 700 тыс
Гейне Асен Ларсен - статистика
Тромсе
9 июля 2002 (24)
#22 | Нападающий
187 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
3 : 2
20.09.2026
ХамКам
1' - 68'
60'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Русенборг
5 : 3
12.09.2026
Тромсе
1' - 90'
75'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Кристиансунд
2 : 0
06.09.2026
Тромсе
1' - 78'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Лига конференций 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тромсе
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Градец-Кралове
3 : 1
30.07.2026
Тромсе
1' - 74'
25'
Лига Европы, 2 раунд
Тромсе
0 : 1
23.07.2026
Градец-Кралове
1' - 63'
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