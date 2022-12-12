Аджи Алезе - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Аджи
|Фамилия
|Алезе
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 2001 (22 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Аджи
|Фамилия
|Алезе
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 2001 (22 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандерленд
|20
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -46'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.02.2023
|1' -81'
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|21.02.2023
|63' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|18.02.2023
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|14.02.2023
|1' -81'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|11.02.2023
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|04.02.2023
|1' -67'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|22.01.2023
|1' -70'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.12.2022
|1' -60'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|12.12.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.12.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:0
|Миллуолл (Лондон)
|18.10.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|15.10.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|08.10.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|04.10.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|01.10.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Престон (Престон)
|17.09.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|45'
|14.09.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|62'
|05.09.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|17.08.2022
|86' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.08.2022
|88' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)