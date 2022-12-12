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    Аджи Алезе - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Аджи
    Фамилия Алезе
    Команда Вест Хэм
    Состав Молодежный
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 2001 (22 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сандерленд 20 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -46' Сандерленд (Сандерленд) 1:5 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    25.02.2023 1' -81' Ковентри (Ковентри) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    21.02.2023 63' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    18.02.2023 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    14.02.2023 1' -81' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Сандерленд (Сандерленд)
    11.02.2023 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:0 Рединг (Рединг)
    04.02.2023 1' -67' Миллуолл (Лондон) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    22.01.2023 1' -70' Сандерленд (Сандерленд) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.12.2022 1' -60' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    12.12.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    03.12.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 3:0 Миллуолл (Лондон)
    18.10.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Сандерленд (Сандерленд)
    15.10.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    08.10.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    04.10.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Блэкпул (Блэкпул)
    01.10.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Престон (Престон)
    17.09.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:2 Сандерленд (Сандерленд)
    45'
    14.09.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 0:3 Сандерленд (Сандерленд)
    62'
    05.09.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    31.08.2022 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    27.08.2022 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    20.08.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    17.08.2022 86' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    13.08.2022 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.08.2022 88' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:3 Сандерленд (Сандерленд)
    31.07.2022 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
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