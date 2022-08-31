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    Турпал-Али Ибишев - статистика

    #79 | Защитник
    Имя Турпал-Али
    Фамилия Ибишев
    Команда Ахмат
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 2002 (21 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 87' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    29.09.2022 Был в запасе Ахмат (Грозный) 3:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    31.08.2022 Был в запасе Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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