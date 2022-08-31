Турпал-Али Ибишев - статистика
#79 | Защитник
|Имя
|Турпал-Али
|Фамилия
|Ибишев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Турпал-Али
|Фамилия
|Ибишев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|87' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)