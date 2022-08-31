Абубакар Иналкаев - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Абубакар
|Фамилия
|Иналкаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Абубакар
|Фамилия
|Иналкаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Ахмат (Грозный)
|23.11.2022
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|2:1
|Динамо (Москва)
|19.10.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|29.09.2022
|90' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|31.08.2022
|75' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)