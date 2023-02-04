Камалдин Сулемана - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Камалдин
|Фамилия
|Сулемана
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Камалдин
|Фамилия
|Сулемана
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 80'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 63'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 59'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -80'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Лестер (Лестер)
|25.02.2023
|1' -63'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|18.02.2023
|1' -59'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.02.2023
|46' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)