Егор Дозморов - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Дозморов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Дозморов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|78' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:4
|ЦСКА (Москва)