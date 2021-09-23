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    Александр Шабичев - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Шабичев
    Команда Зенит-Ижевск
    Состав Основной
    Родной город Волжский
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 1997 (25 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-Ижевск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2021 1' -46' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:4 ЦСКА (Москва)
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