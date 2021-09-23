Артем Сапов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Сапов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Сапов
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|69' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:4
|ЦСКА (Москва)