Александр Панченко - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Панченко
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставрополь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Панченко
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставрополь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:4
|ЦСКА (Москва)