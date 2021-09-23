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    Александр Панченко - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Панченко
    Команда Зенит-Ижевск
    Состав Основной
    Родной город Ставрополь
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 февраля 1999 (24 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-Ижевск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2021 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:4 ЦСКА (Москва)
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