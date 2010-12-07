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    Джордан МакМиллан - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Джордан
    Фамилия МакМиллан
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 октября 1988 (34 года)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2010 82' -90' Бурсаспор (Бурса) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
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