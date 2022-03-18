|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|13
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|15.05.2022
|67' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|10.05.2022
|58' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|07.05.2022
|83' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|21.04.2022
|46' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Атлетик (Бильбао)
|17.04.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Сельта (Виго)
|41'
|09.04.2022
|27' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|85'
|03.04.2022
|65' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|18.03.2022
|89' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|90'
|13.03.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|07.03.2022
|78' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.02.2022
|71' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:2
|Атлетик (Бильбао)
|07.02.2022
|64' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|87'
|23.01.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|03.01.2022
|90' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетик (Бильбао)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|11.12.2021
|66' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|06.12.2021
|83' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|26.11.2021
|78' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:2
|Гранада (Гранада)
|19.11.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|05.11.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|26.10.2021
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|01.10.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|21.09.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)