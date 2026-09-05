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Испания. Сегунда
Команды
Сеута
Алейш Петха
Статистика
€ 500 тыс
Алейш Петха - статистика
Сеута
6 февраля 1997 (29)
#18 | Защитник
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
0 : 2
05.09.2026
Сельта (Б)
1' - 76'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
0 : 2
05.09.2026
Сельта (Б)
1' - 76'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
8' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
ФК Андорра
5 : 1
15.08.2026
Сеута
Был в запасе
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