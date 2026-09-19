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Испания. Сегунда
Команды
ФК Андорра
Хесус Овоно
Статистика
€ 900 тыс
Хесус Овоно - статистика
ФК Андорра
1 марта 2001 (25), Бата
#25 | Вратарь
181 см
Экваториальная Гвинея
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 3
19.09.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
ФК Андорра
1 : 3
12.09.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
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Испания. Примера 2023/2024
Кубок африканских наций 2023
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Кубок африканских наций 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФК Андорра
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 3
19.09.2026
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
ФК Андорра
1 : 3
12.09.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
0 : 1
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