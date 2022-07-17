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    Хенрик Хеггхейм - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Хенрик
    Фамилия Хеггхейм
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Родной город Ставангер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 апреля 2001 (21 год)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брондбю 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    21.08.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 2:1 Брондбю (Бреннбю)
    14.08.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 2:0 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 4:1 Брондбю (Бреннбю)
    31.07.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
    24.07.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:3 Нордшелланд (Фарум)
    17.07.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:0 Орхус (Орхус)
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