Хенрик Хеггхейм - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Хеггхейм
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставангер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Хеггхейм
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ставангер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|2:1
|Брондбю (Бреннбю)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|2:0
|Оденсе (Оденсе)
|07.08.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.07.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:3
|Нордшелланд (Фарум)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)