Ферди Кадиоглу - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Ферди
|Фамилия
|Кадиоглу
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1999 (23 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Ферди
|Фамилия
|Кадиоглу
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1999 (23 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|67'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|06.10.2022
|72' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|18.08.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|1' -77'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)