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Команды
Брайтон
Ферди Кадиоглу
Статистика
€ 35 млн
Ферди Кадиоглу - статистика
Брайтон
7 октября 1999 (26)
#20 | Полузащитник
174 см
Турция | Нидерланды
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Брайтон
3 : 0
19.09.2026
Арсенал
1' - 76'
45'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ковентри
0 : 5
13.09.2026
Брайтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
1 : 1
05.09.2026
Лидс
1' - 78'
Статистика по турнирам
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Брайтон
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
74' - 90'
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