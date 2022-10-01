Тьерно Балло - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Тьерно
|Фамилия
|Балло
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (21 год)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Тьерно
|Фамилия
|Балло
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|18
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|90' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|18.02.2023
|82' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.02.2023
|1' -46'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|13.11.2022
|81' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|82'
|05.11.2022
|84' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.10.2022
|1' -46'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|16.10.2022
|1' -58'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|58'
|09.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|01.10.2022
|1' -80'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3'
|17.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Хартберг (Хартберг)
|10.09.2022
|1' -87'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|65'
|04.09.2022
|1' -57'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.08.2022
|74' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|90'
|14.08.2022
|1' -69'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.08.2022
|46' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|30.07.2022
|68' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.07.2022
|90' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)