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    Тьерно Балло - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Тьерно
    Фамилия Балло
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 2002 (21 год)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсберг 18 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 90' -90' Хартберг (Хартберг) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    18.02.2023 82' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    11.02.2023 1' -46' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    13.11.2022 81' -90' Аустрия (Вена) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    82'
    05.11.2022 84' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    30.10.2022 1' -46' ЛАСК (Линц) 4:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:3 Альтах (Альтах)
    16.10.2022 1' -58' Штурм (Грац) 3:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    58'
    09.10.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рид (Рид)
    01.10.2022 1' -80' Аустрия Л (Лустенау) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    3'
    17.09.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:1 Хартберг (Хартберг)
    10.09.2022 1' -87' Рапид (Вена) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    65'
    04.09.2022 1' -57' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    28.08.2022 74' -90' Тироль (Ваттенс) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    90'
    14.08.2022 1' -69' Зальцбург (Зальцбург) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    06.08.2022 46' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:5 ЛАСК (Линц)
    30.07.2022 68' -90' Альтах (Альтах) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.07.2022 90' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:1 Штурм (Грац)
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