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    Марко Груль - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Груль
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 июля 1998 (24 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 82' Рапид 2:4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    44'
    10.02.2023 1' - 90' Штурм 1:0 Рапид Австрия. Бундеслига, 17 тур
    52'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 18 4 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -82' Рапид (Вена) 2:4 Зальцбург (Зальцбург)
    44'
    10.02.2023 1' -90' Штурм (Грац) 1:0 Рапид (Вена)
    52'
    12.11.2022 1' -83' Хартберг (Хартберг) 1:2 Рапид (Вена)
    16'
    06.11.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 ЛАСК (Линц)
    90'
    29.10.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 3:3 Рапид (Вена)
    26.10.2022 1' -73' Рапид (Вена) 5:1 Хартберг (Хартберг)
    68'
    22.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.10.2022 1' -80' Рид (Рид) 1:0 Рапид (Вена)
    72'
    09.10.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Аустрия (Вена)
    01.10.2022 32' -90' Тироль (Ваттенс) 0:5 Рапид (Вена)
    51'
    18.09.2022 62' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Рапид (Вена)
    10.09.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    04.09.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Рапид (Вена)
    30'
    28.08.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Штурм (Грац)
    14.08.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 2:1 Рапид (Вена)
    90' 41'
    07.08.2022 1' -84' Рапид (Вена) 1:1 Аустрия Л (Лустенау)
    21'
    31.07.2022 46' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Рапид (Вена)
    24.07.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:0 Рид (Рид)
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