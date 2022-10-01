Марко Груль - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Груль
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июля 1998 (24 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Груль
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 июля 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 82'
|Рапид
|2:4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|44'
|10.02.2023
|1' - 90'
|Штурм
|1:0
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|52'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|18
|4
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -82'
|Рапид (Вена)
|2:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|44'
|10.02.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)
|52'
|12.11.2022
|1' -83'
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|16'
|06.11.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|90'
|29.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|26.10.2022
|1' -73'
|Рапид (Вена)
|5:1
|Хартберг (Хартберг)
|68'
|22.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|1' -80'
|Рид (Рид)
|1:0
|Рапид (Вена)
|72'
|09.10.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|01.10.2022
|32' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:5
|Рапид (Вена)
|51'
|18.09.2022
|62' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.09.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|30'
|28.08.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Штурм (Грац)
|14.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|90' 41'
|07.08.2022
|1' -84'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|21'
|31.07.2022
|46' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|24.07.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Рид (Рид)