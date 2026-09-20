Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Португалия. Примейра 2021/2022