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Серия А 2026/2027
Команды
Дженоа
Витинья
Статистика
€ 8 млн
Витинья - статистика
Дженоа
15 марта 2000 (26)
#9 | Нападающий
178 см
Португалия
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
85' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
70' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
46' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
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Франция. Лига 1 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
85' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
70' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
1' - 63'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
Наполи
1' - 90'
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