Самуэль Стуклер - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Стуклер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Стуклер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2022
|90' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)