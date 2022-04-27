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    Самуэль Стуклер - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Стуклер
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 2001 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2022 90' -90' Штурм (Грац) 2:1 Зальцбург (Зальцбург)
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