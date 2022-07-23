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    Кристоф Ланг - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Кристоф
    Фамилия Ланг
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 2002 (21 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рид 4 1 0 0 0
    Штурм 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -71' Рид (Рид) 1:3 Аустрия (Вена)
    26.02.2023 1' -73' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Рид (Рид)
    18.02.2023 1' -77' Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    45'
    12.02.2023 1' -90' Рид (Рид) 0:1 Хартберг (Хартберг)
    28.08.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Штурм (Грац)
    13.08.2022 86' -90' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    06.08.2022 1' -78' Рид (Рид) 1:1 Штурм (Грац)
    11'
    30.07.2022 Был в запасе Штурм (Грац) 2:1 Зальцбург (Зальцбург)
    23.07.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:1 Штурм (Грац)
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