Кристоф Ланг - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Ланг
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2002 (21 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Ланг
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рид
|4
|1
|0
|0
|0
|Штурм
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -71'
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|26.02.2023
|1' -73'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рид (Рид)
|18.02.2023
|1' -77'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|45'
|12.02.2023
|1' -90'
|Рид (Рид)
|0:1
|Хартберг (Хартберг)
|28.08.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Штурм (Грац)
|13.08.2022
|86' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|06.08.2022
|1' -78'
|Рид (Рид)
|1:1
|Штурм (Грац)
|11'
|30.07.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.07.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)