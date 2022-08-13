Мориц Вельс - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Вельс
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Вельс
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2004 (18 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2022
|85' -90'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Штурм (Грац)
|20.08.2022
|73' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|13.08.2022
|77' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|79'