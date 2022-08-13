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    Мориц Вельс - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Мориц
    Фамилия Вельс
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 сентября 2004 (18 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2022 85' -90' Штурм (Грац) 2:0 Аустрия Л (Лустенау)
    28.08.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 1:2 Штурм (Грац)
    20.08.2022 73' -90' Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    13.08.2022 77' -90' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    79'
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