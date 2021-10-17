Никлас Гейрхофер - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Гейрхофер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Гейрхофер
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Штурм (Грац)
|12.12.2021
|77' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Штурм (Грац)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:1
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|01.12.2021
|86' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Штурм (Грац)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Штурм (Грац)
|21.11.2021
|1' -58'
|Штурм (Грац)
|3:3
|ЛАСК (Линц)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|24.10.2021
|78' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:1
|Штурм (Грац)
|17.10.2021
|83' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рид (Рид)
|85'
|03.10.2021
|1' -82'
|Хартберг (Хартберг)
|3:2
|Штурм (Грац)
|26.09.2021
|83' -90'
|Рапид (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|19.09.2021
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|5:0
|Тироль (Ваттенс)
|83'
|12.09.2021
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|29.08.2021
|84' -89'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:1
|Штурм (Грац)
|22.08.2021
|1' -89'
|Штурм (Грац)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|15.08.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:3
|Штурм (Грац)
|07.08.2021
|68' -89'
|Штурм (Грац)
|3:1
|Альтах (Альтах)
|01.08.2021
|88' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:4
|Штурм (Грац)
|23.07.2021
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)