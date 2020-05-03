Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Никлас Гейрхофер - статистика

Штурм
11 февраля 2000 (26)
#2 | Защитник
188 см
Австрия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штурм
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Зальцбург
1 : 1
03.05.2026
Штурм
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Штурм
1 : 1
26.04.2026
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Штурм
1 : 1
22.04.2026
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 27 тур
ЛАСК
1 : 1
19.04.2026
Штурм
49' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Штурм
0 : 0
12.04.2026
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Штурм
1 : 1
20.03.2026
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Аустрия
2 : 5
15.03.2026
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Штурм
2 : 0
08.03.2026
Альтах
87' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсберг
2 : 2
01.03.2026
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Тироль
1 : 0
14.02.2026
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Аустрия
3 : 1
14.12.2025
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Штурм
2 : 1
07.12.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
1 : 3
03.12.2025
Тироль
46' - 90'
73'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Хартберг
0 : 1
30.11.2025
Штурм
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
1 : 3
23.11.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Штурм
1 : 1
09.11.2025
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
2 : 1
02.11.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Штурм
1 : 3
26.10.2025
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
3 : 4
19.10.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 2
05.10.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Штурм
1 : 0
28.09.2025
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Зальцбург
0 : 2
20.09.2025
Штурм
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Штурм
0 : 1
14.09.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 3
16.08.2025
Штурм
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
1
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
2
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
2
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+