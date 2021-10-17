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    Никлас Гейрхофер - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Никлас
    Фамилия Гейрхофер
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 февраля 2000 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Хартберг 1:2 Штурм Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2022 Был в запасе Тироль (Ваттенс) 2:2 Штурм (Грац)
    12.12.2021 77' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:3 Штурм (Грац)
    04.12.2021 Был в запасе Штурм (Грац) 1:1 Адмира Ваккер (Модлинг)
    01.12.2021 86' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Штурм (Грац)
    28.11.2021 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:1 Штурм (Грац)
    21.11.2021 1' -58' Штурм (Грац) 3:3 ЛАСК (Линц)
    31.10.2021 Был в запасе Штурм (Грац) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    24.10.2021 78' -90' Зальцбург (Зальцбург) 4:1 Штурм (Грац)
    17.10.2021 83' -90' Штурм (Грац) 1:0 Рид (Рид)
    85'
    03.10.2021 1' -82' Хартберг (Хартберг) 3:2 Штурм (Грац)
    26.09.2021 83' -90' Рапид (Вена) 0:3 Штурм (Грац)
    19.09.2021 1' -90' Штурм (Грац) 5:0 Тироль (Ваттенс)
    83'
    12.09.2021 Был в запасе Штурм (Грац) 2:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    29.08.2021 84' -89' Адмира Ваккер (Модлинг) 1:1 Штурм (Грац)
    22.08.2021 1' -89' Штурм (Грац) 2:2 Аустрия (Вена)
    15.08.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:3 Штурм (Грац)
    07.08.2021 68' -89' Штурм (Грац) 3:1 Альтах (Альтах)
    01.08.2021 88' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:4 Штурм (Грац)
    23.07.2021 Был в запасе Штурм (Грац) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
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