Хон Каррикабуру - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Хон
|Фамилия
|Каррикабуру
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Хон
|Фамилия
|Каррикабуру
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.12.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.10.2022
|85' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|22.10.2022
|63' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|3:5
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|11.09.2022
|82' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|27.08.2022
|60' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|86'
|21.08.2022
|78' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|14.08.2022
|85' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)