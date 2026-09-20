Был в запасе

Италия. Серия А, 3 тур

Был в запасе

Был в запасе

Италия. Серия А, 4 тур

Был в запасе

Италия. Серия А, 5 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022