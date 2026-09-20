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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Сам Беукема
Статистика
€ 22 млн
Сам Беукема - статистика
Наполи
17 ноября 1998 (27), Девентер
#31 | Защитник
188 см
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Голландия. Эредивизие 2021/2022
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Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
1 : 1
10.02.2026
Комо
1' - 90'
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