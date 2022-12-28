Джидеон Менса - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Джидеон
|Фамилия
|Менса
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Джидеон
|Фамилия
|Менса
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|23'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|17
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Осер (Осер)
|26.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|17.02.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|12.02.2023
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Осер (Осер)
|05.02.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23'
|01.02.2023
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:2
|Осер (Осер)
|29.01.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|54'
|11.01.2023
|1' -78'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|55'
|01.01.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|21'
|28.12.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:3
|Монако (Монако)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Осер (Осер)
|04.11.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|16.09.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|40'
|11.09.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|03.09.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|31.08.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)