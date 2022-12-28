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    Джидеон Менса - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Джидеон
    Фамилия Менса
    Команда Осер
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июля 1998 (24 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 1' - 90' Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    23'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 17 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Осер (Осер)
    26.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    17.02.2023 1' -90' Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    12.02.2023 1' -90' Анжер (Анжер) 1:1 Осер (Осер)
    05.02.2023 1' -90' Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    23'
    01.02.2023 1' -90' Монако (Монако) 3:2 Осер (Осер)
    29.01.2023 1' -90' Осер (Осер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    54'
    11.01.2023 1' -78' Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    55'
    01.01.2023 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Осер (Осер)
    21'
    28.12.2022 1' -90' Осер (Осер) 2:3 Монако (Монако)
    13.11.2022 1' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Осер (Осер)
    04.11.2022 1' -90' Труа (Труа) 1:1 Осер (Осер)
    30.10.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    16.10.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:1 Ницца (Ницца)
    02.10.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:1 Брест (Брест)
    16.09.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    40'
    11.09.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 5:0 Осер (Осер)
    03.09.2022 1' -90' Осер (Осер) 0:2 Марсель (Марсель)
    31.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
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