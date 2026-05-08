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Италия. Серия B
Команды
Пескара
Джорджио Альтаре
Статистика
€ 600 тыс
Джорджио Альтаре - статистика
Пескара
9 августа 1998 (28), Бергамо
#15 | Защитник
190 см
Италия
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
6
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
80' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
72' - 90'
90'
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
1' - 79'
78'
Италия. Серия В, 33 тур
Реджана 1919
1 : 3
06.04.2026
Пескара
1' - 79'
78'
Италия. Серия В, 32 тур
Эмполи
4 : 2
22.03.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Пескара
3 : 0
18.03.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
0 : 0
15.03.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Фрозиноне
2 : 2
04.03.2026
Пескара
4' - 82'
82'
Италия. Серия В, 27 тур
Пескара
2 : 1
01.03.2026
Палермо
85' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Венеция
3 : 2
21.02.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Авеллино
0 : 1
15.02.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Пескара
0 : 2
10.02.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Чезена
2 : 0
06.02.2026
Пескара
Был в запасе
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