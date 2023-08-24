Джей Гортер - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Джей
|Фамилия
|Гортер
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 мая 2000 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Джей
|Фамилия
|Гортер
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 мая 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|Был в запасе
|Аякс
|1:1
|ПСВ
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Хераклес
|2:4
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|21.01.2024
|Был в запасе
|Аякс
|4:1
|РКС Ваалвейк
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|4
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|21.09.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:3
|Марсель (Марсель)
|31.08.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|0:1
|Лудогорец (Разград)
|24.08.2023
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:4
|Аякс (Амстердам)