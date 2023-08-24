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    Джей Гортер - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Джей
    Фамилия Гортер
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 мая 2000 (23 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 Был в запасе Аякс 1:1 ПСВ Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    27.01.2024 Был в запасе Хераклес 2:4 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    21.01.2024 Был в запасе Аякс 4:1 РКС Ваалвейк Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 4 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2023 1' -90' АЕК (Афины) 1:1 Аякс (Амстердам)
    21.09.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 3:3 Марсель (Марсель)
    31.08.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 0:1 Лудогорец (Разград)
    24.08.2023 1' -90' Лудогорец (Разград) 1:4 Аякс (Амстердам)
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