Кевин Шаде - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Шаде
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Потсдам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 2001 (22 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Шаде
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Потсдам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 ноября 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2023
|1' -62'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|1:2
(0:3)п
|Брентфорд (Лондон)