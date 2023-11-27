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    Лука Джемелло - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Лука
    Фамилия Джемелло
    Команда Торино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 июля 2000 (23 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Сассуоло 1:1 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    26.01.2024 Был в запасе Кальяри 1:2 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    26.01.2024 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Торино (Турин)
    13.01.2024 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Торино (Турин)
    07.01.2024 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Наполи (Неаполь)
    29.12.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:0 Торино (Турин)
    23.12.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Удинезе (Удине)
    16.12.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    10.12.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Торино (Турин)
    04.12.2023 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    27.11.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Торино (Турин)
    11.11.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Торино (Турин)
    06.11.2023 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Торино (Турин)
    21.10.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:3 Интер (Милан)
    07.10.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Торино (Турин)
    02.10.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Верона (Верона)
    27.09.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Торино (Турин)
    24.09.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    18.09.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:3 Торино (Турин)
    03.09.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Дженоа (Генуя)
    26.08.2023 Был в запасе Милан (Милан) 4:1 Торино (Турин)
    21.08.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Кальяри (Кальяри)
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