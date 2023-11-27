Лука Джемелло - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Джемелло
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 июля 2000 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Джемелло
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 июля 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Сассуоло
|1:1
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|26.01.2024
|Был в запасе
|Кальяри
|1:2
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Торино (Турин)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Торино (Турин)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Наполи (Неаполь)
|29.12.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Торино (Турин)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Торино (Турин)
|04.12.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|27.11.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Торино (Турин)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Торино (Турин)
|06.11.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Торино (Турин)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:3
|Интер (Милан)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Торино (Турин)
|02.10.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Верона (Верона)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Торино (Турин)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|18.09.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:3
|Торино (Турин)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:1
|Торино (Турин)
|21.08.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)