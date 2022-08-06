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    Астер Вранкс - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Астер
    Фамилия Вранкс
    Команда Вольфсбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 октября 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 8,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.08.2022 84' -90' Бавария (Мюнхен) 2:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    06.08.2022 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 2:2 Вердер (Бремен)
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