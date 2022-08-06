Астер Вранкс - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Астер
|Фамилия
|Вранкс
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 8,50
млн
|Имя
|Астер
|Фамилия
|Вранкс
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2022
|84' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:2
|Вердер (Бремен)