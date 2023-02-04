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    Абду Харруи - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Абду
    Фамилия Харруи
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Родной город Лейден
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1998 (25 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.04.2023 71' - 90' Сассуоло 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 30 тур
    08.04.2023 1' - 68' Верона 2:1 Сассуоло Италия. Серия А, 29 тур
    34'
    03.04.2023 74' - 90' Сассуоло 1:1 Торино Италия. Серия А, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 19 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2023 71' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Ювентус (Турин)
    08.04.2023 1' -68' Верона (Верона) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    34'
    03.04.2023 74' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    17.03.2023 75' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Специя (Ла Специя)
    12.03.2023 Был в запасе Рома (Рим) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    06.03.2023 88' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:2 Кремонезе (Кремона)
    25.02.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 67' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    04.02.2023 87' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    29.01.2023 Был в запасе Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    22.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.01.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    07.01.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    12.11.2022 82' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 1' -66' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    05.11.2022 72' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    29.10.2022 86' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    24.10.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    15.10.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    08.10.2022 71' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    72'
    02.10.2022 67' -90' Сассуоло (Сассуоло) 5:0 Салернитана (Салернитана)
    76'
    17.09.2022 1' -66' Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.09.2022 68' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 75' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.08.2022 69' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    27.08.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    20.08.2022 80' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    15.08.2022 80' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
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