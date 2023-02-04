Абду Харруи - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Абду
|Фамилия
|Харруи
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лейден
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1998 (25 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Абду
|Фамилия
|Харруи
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лейден
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1998 (25 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.04.2023
|71' - 90'
|Сассуоло
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 30 тур
|08.04.2023
|1' - 68'
|Верона
|2:1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 29 тур
|34'
|03.04.2023
|74' - 90'
|Сассуоло
|1:1
|Торино
|Италия. Серия А, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|19
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2023
|71' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|08.04.2023
|1' -68'
|Верона (Верона)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|34'
|03.04.2023
|74' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|17.03.2023
|75' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.03.2023
|88' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|12.02.2023
|67' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.02.2023
|87' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|12.11.2022
|82' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|1' -66'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|05.11.2022
|72' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.10.2022
|86' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.10.2022
|71' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Интер (Милан)
|72'
|02.10.2022
|67' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|5:0
|Салернитана (Салернитана)
|76'
|17.09.2022
|1' -66'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.09.2022
|68' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|75' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|69' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2022
|80' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|15.08.2022
|80' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)