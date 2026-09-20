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Италия. Серия B
Команды
Верона
Абду Харруи
Статистика
€ 1,60 млн
Абду Харруи - статистика
Верона
13 января 1998 (28), Лейден
#21 | Полузащитник
182 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Верона
2 : 1
20.09.2026
Виченца
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
1' - 46'
4'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Молодежный чемпионат Европы 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Верона
2 : 1
20.09.2026
Виченца
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
1' - 46'
4'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
1' - 65'
Италия. Серия В, 1 тур
Верона
1 : 2
23.08.2026
Асколи
1' - 61'
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