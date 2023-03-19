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    Луис Лопес - статистика

    #26 | Вратарь
    Имя Луис
    Фамилия Лопес
    Команда Реал
    Состав Молодежный
    Родной город Мурсия
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 мая 2001 (21 год)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.04.2023 Был в запасе Кадис 0:2 Реал Испания. Примера, 29 тур
    12.04.2023 Был в запасе Реал 2:0 Челси Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
    08.04.2023 Был в запасе Реал 2:3 Вильярреал Испания. Примера, 28 тур
    05.04.2023 Был в запасе Барселона 0:4 Реал Испания. Кубок, 1/2 финала, ответный матч
    02.04.2023 Был в запасе Реал 6:0 Вальядолид Испания. Примера, 27 тур
    19.03.2023 Был в запасе Барселона 2:1 Реал Испания. Примера, 26 тур
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