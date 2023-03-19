Луис Лопес - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 мая 2001 (21 год)
|Рост
|193
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 мая 2001 (21 год)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2023
|Был в запасе
|Кадис
|0:2
|Реал
|Испания. Примера, 29 тур
|12.04.2023
|Был в запасе
|Реал
|2:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Реал
|2:3
|Вильярреал
|Испания. Примера, 28 тур
|05.04.2023
|Был в запасе
|Барселона
|0:4
|Реал
|Испания. Кубок, 1/2 финала, ответный матч
|02.04.2023
|Был в запасе
|Реал
|6:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 27 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Барселона
|2:1
|Реал
|Испания. Примера, 26 тур