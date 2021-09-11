Секу Янсане - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Янсане
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гренобль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Секу
|Фамилия
|Янсане
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гренобль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСЖ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2021
|75' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|11.09.2021
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)