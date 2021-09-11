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    Секу Янсане - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Секу
    Фамилия Янсане
    Команда ПСЖ
    Состав Молодежный
    Родной город Гренобль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 апреля 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2021 75' -90' Лорьян (Лорьян) 1:1 ПСЖ (Париж)
    11.09.2021 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
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