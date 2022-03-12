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    Симоне Тримболи - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Симоне
    Фамилия Тримболи
    Команда Ференцварош
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 62' -90' Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    16.05.2022 86' -90' Сампдория (Генуя) 4:1 Фиорентина (Флоренция)
    89'
    07.05.2022 86' -90' Лацио (Рим) 2:0 Сампдория (Генуя)
    30.04.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Дженоа (Генуя)
    23.04.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Сампдория (Генуя)
    16.04.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    11.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Сампдория (Генуя)
    03.04.2022 73' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    20.03.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:2 Сампдория (Генуя)
    12.03.2022 83' -90' Сампдория (Генуя) 1:3 Ювентус (Турин)
    05.03.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Сампдория (Генуя)
    28.02.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 4:0 Сампдория (Генуя)
    19.02.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    13.02.2022 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Сампдория (Генуя)
    06.02.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    23.01.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:0 Сампдория (Генуя)
    15.01.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Торино (Турин)
    09.01.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 Сампдория (Генуя)
    06.01.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    05.12.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:3 Лацио (Рим)
    30.11.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Сампдория (Генуя)
    27.11.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Верона (Верона)
    21.11.2021 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:2 Сампдория (Генуя)
    07.11.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    30.10.2021 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Сампдория (Генуя)
    27.10.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:3 Аталанта (Бергамо)
    22.10.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Специя (Ла Специя)
    17.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:1 Сампдория (Генуя)
    03.10.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:3 Удинезе (Удине)
    26.09.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:2 Сампдория (Генуя)
    23.09.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:4 Наполи (Неаполь)
    19.09.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:3 Сампдория (Генуя)
    12.09.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Интер (Милан)
    29.08.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Сампдория (Генуя)
    23.08.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Милан (Милан)
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