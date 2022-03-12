Симоне Тримболи - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Тримболи
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Тримболи
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|62' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|16.05.2022
|86' -90'
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Фиорентина (Флоренция)
|89'
|07.05.2022
|86' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|03.04.2022
|73' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|12.03.2022
|83' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|28.02.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|4:0
|Сампдория (Генуя)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Торино (Турин)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|06.01.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Лацио (Рим)
|30.11.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Верона (Верона)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Аталанта (Бергамо)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:2
|Сампдория (Генуя)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:3
|Сампдория (Генуя)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Интер (Милан)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|23.08.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Милан (Милан)