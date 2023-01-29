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    Мориц Йенц - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Мориц
    Фамилия Йенц
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1999 (23 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 5,50
    млн
    Статистика по турнирам
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