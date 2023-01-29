Мориц Йенц - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Йенц
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 5,50
млн
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Йенц
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|9
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|5:2
|Герта (Берлин)
|87'
|18.03.2023
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|63'
|11.03.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Дортмунд)
|04.03.2023
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|19.02.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|22'
|10.02.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|04.02.2023
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14'
|29.01.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)