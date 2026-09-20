Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Claudio Spinelli - статистика

Васко да Гама
#77 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Санта-Фе
0 : 0
09.09.2026
Васко да Гама
1' - 71'
28'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
74' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Васко да Гама
17
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Васко да Гама
5 : 0
20.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.09.2026
Васко да Гама
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 3
16.08.2026
Сантос
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
0 : 0
09.08.2026
Васко да Гама
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Васко да Гама
1 : 1
26.07.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 0
17.07.2026
Васко да Гама
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 1
31.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Васко да Гама
0 : 3
25.05.2026
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 0
11.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Васко да Гама
2 : 1
19.04.2026
Сан-Паулу
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ремо
1 : 1
11.04.2026
Васко да Гама
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Васко да Гама
2 : 1
22.03.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
3 : 2
19.03.2026
Флуминенсе
69' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
0 : 1
12.02.2026
Баия
64' - 90'
Главные новости
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
Кисляк – о возвращении Головина в РПЛ и «Спартак»: «Не хочу этого, пусть в «Монако» играет, ха-ха»
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
2
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
2
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
12:51
Появилась новая информация о конфликте Роналду с тренером сборной Португалии
12:32
1
Кисляк заявил о нацеленности на отъезд в Европу
12:24
3
Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
1
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
11:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+