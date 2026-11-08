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Команды
Динамо Мх
Ражаб Магомедов
Статистика
€ 500 тыс
Ражаб Магомедов - статистика
Динамо Мх
3 октября 2000 (26)
#9 | Полузащитник
175 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Был в запасе
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо Мх
1 : 1
17.10.2026
Акрон
Был в запасе
Россия. Кубок, 4 тур
Динамо Мх
1 : 2
14.10.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
4 : 0
10.10.2026
Динамо Мх
Был в запасе
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Динамо Мх
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Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Кубок, 4 тур
Динамо Мх
1 : 2
14.10.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
1' - 61'
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
1' - 73'
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
1' - 90'
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