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    Ражаб Магомедов - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Ражаб
    Фамилия Магомедов
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 октября 2000 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.04.2023 46' - 90' Родина 2:0 Динамо Мх Россия. Первая лига, 27 тур
    70'
    08.04.2023 73' - 90' Динамо Мх 1:0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 26 тур
    02.04.2023 1' - 65' Динамо Мх 0:0 Балтика Россия. Первая лига, 25 тур
    26.03.2023 1' - 60' Акрон 2:0 Динамо Мх Россия. Первая лига, 24 тур
    19.03.2023 1' - 67' Динамо Мх 1:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Мх 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо Мх (Махачкала)
    42' 79'
    02.11.2022 46' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
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