Ражаб Магомедов - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Ражаб
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 2000 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Ражаб
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2023
|46' - 90'
|Родина
|2:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 27 тур
|70'
|08.04.2023
|73' - 90'
|Динамо Мх
|1:0
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 26 тур
|02.04.2023
|1' - 65'
|Динамо Мх
|0:0
|Балтика
|Россия. Первая лига, 25 тур
|26.03.2023
|1' - 60'
|Акрон
|2:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 24 тур
|19.03.2023
|1' - 67'
|Динамо Мх
|1:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:2
(4:3)п
|Динамо Мх (Махачкала)
|42' 79'
|02.11.2022
|46' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
(5:3)п
|Динамо Вл (Владивосток)