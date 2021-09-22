Анар Панаев - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Анар
|Фамилия
|Панаев
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дербент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Анар
|Фамилия
|Панаев
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дербент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Легион (Махачкала)
|1:1
(0:2)п
|Уфа (Уфа)