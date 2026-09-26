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Анар Панаев - статистика

Динамо Ставрополь
16 июня 2000 (26), Дербент
#17 | Полузащитник
180 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо Ставрополь
1 : 2
09.09.2026
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Иртыш
0 : 1
05.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
76'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Ставрополь
7
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Иртыш
0 : 1
05.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
76'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
30.08.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Динамо Ставрополь
2 : 2
23.08.2026
Динамо-2
1' - 90'
28'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Амкар-Пермь
5 : 1
16.08.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
89'
89'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Динамо Ставрополь
1 : 1
25.07.2026
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Зенит-2
3 : 0
18.07.2026
Динамо Ставрополь
63' - 90'
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