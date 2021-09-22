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    Алиасхаб Дубухов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Алиасхаб
    Фамилия Дубухов
    Команда Легион
    Состав Основной
    Родной город Махачкала
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 2001 (22 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 1' -90' Легион (Махачкала) 1:1
    (0:2)п    		 Уфа (Уфа)
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