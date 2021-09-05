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    Вирджил Гицэ - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Вирджил
    Фамилия Гицэ
    Состав Без клуба
    Родной город Питешти
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 июня 1998 (24 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2021 Был в запасе Лихтенштейн 0:2 Румыния
    08.09.2021 Был в запасе Северная Македония 0:0 Румыния
    05.09.2021 79' -89' Румыния 2:0 Лихтенштейн
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