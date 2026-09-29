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Шотландия. Премьер-лига
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Рейнджерс
Боян Миовски
Статистика
€ 2,50 млн
Боян Миовски - статистика
Рейнджерс
24 июня 1999 (27)
#9 | Нападающий
189 см
Северная Македония
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
80' - 90'
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
1' - 56'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
0 : 1
20.09.2026
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
1 : 0
09.09.2026
Сент-Миррен
78' - 90'
90'
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Команда
И
Г
П
Ж
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Рейнджерс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Яблонец
1 : 0
27.08.2026
Рейнджерс
106' - 120'
Лига конференций, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 0
20.08.2026
Яблонец
Был в запасе
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