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    Боян Миовски - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Боян
    Фамилия Миовски
    Команда Абердин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июня 1999 (23 года)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 1' - 57' Росс Каунти 0:1 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
    08.04.2023 1' - 72' Абердин 2:0 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
    1' 59'
    01.04.2023 1' - 90' Сент-Джонстон 0:1 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
    36'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.03.2023 1' -78' Северная Македония 2:1 Мальта
    66' 61'
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