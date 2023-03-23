Боян Миовски - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Миовски
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1999 (23 года)
|Рост
|189
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Миовски
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1999 (23 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2023
|1' - 57'
|Росс Каунти
|0:1
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
|08.04.2023
|1' - 72'
|Абердин
|2:0
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
|1' 59'
|01.04.2023
|1' - 90'
|Сент-Джонстон
|0:1
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
|36'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.03.2023
|1' -78'
|Северная Македония
|2:1
|Мальта
|66' 61'