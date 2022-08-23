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    Том Фланаган - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Том
    Фамилия Фланаган
    Команда Сандерленд
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 октября 1991 (31 год)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шрусбери Таун 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -74' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Бернли (Бернли)
    69'
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