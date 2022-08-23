Том Фланаган - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Фланаган
|Команда
|Сандерленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Имя
|Том
|Фамилия
|Фланаган
|Команда
|Сандерленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шрусбери Таун
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -74'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|69'