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Ливерпуль
Конор Брэдли
Статистика
€ 25 млн
Конор Брэдли - статистика
Ливерпуль
9 июля 2003 (23)
#12 | Защитник
181 см
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
2 : 1
23.09.2025
Саутгемптон
57' - 90'
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