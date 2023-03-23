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    Конор Брэдли - статистика

    #84 | Защитник
    Имя Конор
    Фамилия Брэдли
    Команда Ливерпуль
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 2003 (19 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Ирландия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2023 1' -90' Северная Ирландия 0:1 Финляндия
    23.03.2023 1' -90' Сан-Марино 0:2 Северная Ирландия
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