Конор Брэдли - статистика
#84 | Защитник
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Брэдли
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Конор
|Фамилия
|Брэдли
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.03.2023
|1' -90'
|Северная Ирландия
|0:1
|Финляндия
|23.03.2023
|1' -90'
|Сан-Марино
|0:2
|Северная Ирландия