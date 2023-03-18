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    Денис Гречихо - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Денис
    Фамилия Гречихо
    Команда Рух
    Состав Основной
    Родной город Могилев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 1999 (23 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:3 Динамо (Минск)
    08.04.2023 1' -90' Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    02.04.2023 1' -90' БАТЭ (Борисов) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    18.03.2023 1' -90' Гомель (Гомель) 0:2 БАТЭ (Борисов)
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