Денис Гречихо - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Гречихо
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Гречихо
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:3
|Динамо (Минск)
|08.04.2023
|1' -90'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|02.04.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|18.03.2023
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)